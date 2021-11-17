طلبت شركة الأدوية الأمريكية فايزر من السلطات الصحية الأمريكية الترخيص لعقارها المضاد لكوفيد-19، بعدما تبيّن أنه يخفّض بنحو 90 بالمائة مخاطر الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة.

أقراص علاج كورونا:

وتأتي الخطوة بعد بضعة أسابيع على تقديم شركة ميرك طلبًا من الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية للسماح باستخدام أقراصها المضادة للفيروس لعلاج المصابين بكوفيد-19.

ويعتبر خبراء أن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم إضافة قيّمة للقاحات في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الجائحة.

وجاء في بيان للرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا “مع أكثر من خمسة ملايين وفاة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين تضرروا من جراء المرض الفتاك على المستوى العالمي، هناك ضرورة ملحّة لإتاحة خيارات علاجية من شأنها إنقاذ الأرواح”.

وتابع: “نحن نمضي قدمًا بأسرع ما يمكن في جهودنا لجعل هذا العلاج المحتمل متاحًا للمرضى”.