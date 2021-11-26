افتتح موسم الرياض 2021 أمس الـ 25 من نوفمبر، فعاليات منطقة “نبض الرياض”، إحدى مناطق الموسم الـ 14 الترفيهية، وهي من المناطق المجانية، ولا يتطلب الدخول إليها حجز تذاكر مسبقاً، بل يُكتفى بإظهار حالة التحصين في تطبيق “توكلنا”.

عروض مرئية وفنية

وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة، من خلال عروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة منذ بداية تأسيس الدولة، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض فلكوريا، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، كما تشمل الفعاليات عروضًا ترفيهية وموسيقية.

وتقع منطقة “نبض الرياض”، التي تستمر فعاليتها حتى منتصف يناير 2022م، وسط العاصمة الرياض بجوار قصر المصمك، وتستهدف العائلات والأفراد والأطفال والكبار، وتتضمن عدة عروض تستقطب محبي الفنون والثقافة.

وتتميز المنطقة بعناصر مصممة بعناية تبهر الزوار، منها: العروض ثلاثية الأبعاد، التي تستخدم إضاءات خاصة تجعل من يراها يظن أنها واقع، بينما تعرض الشاشة صقرًا يجول كافة مناطق المملكة، ويشمل العرض مؤلفات موسيقية بتوزيع خاص وزخارف ترمُز للمناطق، إضافة إلى تصاميم جمالية تحمل شعار “نبض الرياض” تنتشر في أرجاء المنطقة، وعروض جوالة محلية تبرز الأزياء الشعبية المتنوعة لجميع أنحاء المملكة وأخرى عالمية.

وتشمل فعاليات منطقة “نبض الرياض” مطاعم ومقاهي وأكشاكًا للوجبات السريعة، ويؤدي العروض الفلكلورية فرق تمثل وسط المملكة وغربيّها وشرقيّها وشماليّها وجنوبيّها، بالاستفادة من المواهب المشاركة على منصة مطلوب، ويبلغ عدد العروض التي ستقام في المنطقة نحو 415 عرضًا على الأقل.

فعاليات منطقة نبض الرياض

وتنقسم منطقة “نبض الرياض” إلى مناطق فرعية تُقام فيها العديد من الفعاليات، منها منطقة “ساحة الصفاة”، وتحتوي على مجسمات فنية لفنانين محليين، وعروض متنوعة تشمل: الرسم على الرمل، والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع “ثلاثي الأبعاد”، وفن الجليتر، وعروضًا مسرحية وموسيقية، كما تتوفر في الساحة قهوة الصفاة، وهي قهوة تراثية بنمط عصري، تُقدم فيها المشروبات والحلويات التقليدية.

ومن المناطق الفرعية أيضًا في “نبض الرياض” منطقة “ساحة المصمك”، التي تتضمن عروضًا فنية ومسرحية وأخرى تفاعلية، إضافة إلى مسرح نبض الرياض، الذي تُقام فيه 30 عرضًا موسيقيًا بمشاركة أكثر من 30 فرقة ومغنيًا من مختلف أنحاء العالم، وعروض أوركسترا محلية وعالمية، تشمل أداء السمفونيات والموسيقى العربية والعالمية.

كما تنظم منطقة “ساحة المصمك” عروضًا فنية وعالمية للفنان “آش”، وهو موسيقي ومنتج له عدد من المقطوعات الموسيقية، ويعزف على آلات موسيقية عديدة، والذي أحيا أمس أولى فعاليات المنطقة.