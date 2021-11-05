يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم غد، وبداية الليل كوكب الزهرة على بعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحد من أجمل السدم في مجرة درب التبانة.

كوكب الزهرة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن كوكب الزهرة الساطع ، يبلغ لمعانه (- 4.7) ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

سديم البحيرة:

واشار إلى أن سديم البحيرة هي عبارة عن سحابة غازية داخل مجرة درب التبانة، ويمتد السديم على مساحة من السماء تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم البدر .

يذكر أنه وبعد ثماني سنوات من الآن في العام 2029 سينضم للزهرة و سديم البحيرة كوكب المريخ اللامع ما سيعطي المنظر ميزة إضافية.