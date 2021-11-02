انطلقت منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء يوم الاثنين، بـ3 مواجهات، وشهدت تحقيق فوزين وتعادل.

نتائج مباريات دوري يلو:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر في تحقيق الفوز على نظيره الجيل بهدفين دون رد في أولى مباريات الجولة التاسعة في دوري يلو، سجلهما مودييو مايغا عند الدقيقتين 8 و98، ليحصد ثلاث نقاط هامة على ملعبه في الأحساء.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين من الفوز على مضيفه جدة بهدف دون رد سجله تياقو بيريرا عند الدقيقة 66، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واختتمت مباريات الاثنين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة ضد نظيره الساحل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مباريات الجولة التاسعة:

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو، يوم الثلاثاء، بـ4 مواجهات، حيث يلعب القادسية مع بيشة، الأخدود ضد العين، أُحد أمام الخلود، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية مع نظيره الكوكب.

وتُستكمل منافسات الجولة التاسعة، يوم الأربعاء، بمواجهتين، حيث يحل الخليج ضيفًا على الوحدة، ويلعب الشعلة مع العروبة، فيما تُقام مباراة واحدة يوم الخميس بين فريقي العدالة ونجران.