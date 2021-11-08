لقيت طفلة مصرعها على يد والدها بتحريض من زوجته، في دمشق.

جريمة بشعة:

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضرب الأب ابنته بفأس على رأسها ثم دفنها سرًّا في محاولة لإخفاء جريمته النكراء.

وتبلغ الطفلة من العمر 5 سنوات، وكانت تتعرض للتعذيب بالتحريض من زوجة الأب، الذي اعترف بإقدامه على ضربها بواسطة خرطوم وتربيطها وحرقها بالسجائر؛ لأنها توسخ ثيابها باستمرار وتثير غضب زوجته.

وتم إلقاء القبض على والد الطفلة وزوجته، وبالتحقيق معهما تناقضت أقوالهما ما أكد الشكوك حول كيفية الوفاة، فتم استخراج جثة الطفلة بعد أخذ موافقة النيابة العامة.