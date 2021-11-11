قرر الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فرض قرارات صارمة على لاعبي السبيرز من أجل التألق في المباريات المقبلة.

كونتي يفاجئ نجوم توتنهام:

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، أمس الأربعاء: إن كونتي اتخذ بعض الإجراءات الاحترازية، لأن هناك مجموعة من اللاعبين لديهم زيادة في الوزن.

وشددت الصحيفة على أن مدرب توتنهام، فرض نظام غذائي لابد على اللاعبين اتباعه، وتم حظر “الكاتشب والمايونيز”، بهدف استعادة أفضل حالة بدنية للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي قرر تقليل كمية عصير الفاكهة والكمية من الزيت والزبدة، بالإضافة إلى الحث على تناول المزيد من الفاكهة.

ماذا قال نونو سانتو بعد إقالته ؟

وفي وقت سابق، قال البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير: إن سوء الحظ كان سببًا في إقالته من تدريب النادي اللندني.

وقال سانتو في رسالة عبر حسابه في ”الإنستجرام” : “سوء الحظ جعلني أغادر الفريق، لقد كانت لدي خطط ورؤى أود تحقيقها، ولكن الأمور لم تسر وفق ما كنت أريد”.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”أشكر جماهير هذا النادي العظيم على كل لحظة قضيتها في النادي والآن أُركز على التحدي المقبل”.