أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي صحة قرار حكم مباراة السعودية وفيتنام اليوم، بإلغاء الهدف الذي سجله نجم الأخضر، فهد المولد.

الأخضر يفوز على فيتنام بهدف:

وحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الفيتنامي اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه صالح الشهري، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط هامة.

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات مونديال قطر، وبفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدف فهد المولد غير صحيح:

وأشاد المرداسي بالحكم السوري الشاب حنا حطاب، مؤكدًا خلال تصريحاته للقنوات الناقلة على صحة قراره بإلغاء الهدف الذي سجله فهد المولد عند الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني.

وقال: “للوهلة الأولى اعتقدت بصحة الهدف لكن عندما رأيت الإعادة وهو الإجراء الذي أقدم عليه حكم المباراة فإن الهدف غير صحيح لأن فراس البريكان دفع اللاعب قبل خطف الكرة وتمريرها إلى المولد”.

وأثنى الخبير التحكيمي على حسن تمركز الحكم المساعد عند احتسابه هدف صالح الشهري دون الحاجة إلى العودة لتقنية الفيديو، ومنح الحكم السوري تقدير جيد جدًّا، خاصة أنه لم يرتكب أي خطأ تحكيمي أثر على نتيجة المباراة.