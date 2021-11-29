انتهت مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2021، قبل قليل، وأسفرت عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة في البطولة التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير.

قرعة كأس العالم للأندية

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2021 التي أُقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي لفريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في المواجهة الافتتاحية للبطولة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي في الدور ربع النهائي، فيما يُلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس العالم للأندية 2021.

تشيلسي في طريق الهلال بالمونديال

وفي حالة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور نصف النهائي، سيواجه تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، فيما يواجه المتأهل من مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتشارك 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، حيث تعود المرة الوحيدة إلى نسخة عام 2019، والتي شهدت تواجد كل من؛ الهلال بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري في البلد المضيف.