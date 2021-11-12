تكللت قصة حب مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج التي بدأت وهو في السجن بالزواج رغم اعتقاله منذ ما يزيد على 9 سنوات حيث سمحت له السلطات البريطانية أخيرًا بتحقيق أمنيته.

وقالت ستيلا موريس – خطيبة مؤسس ويكيليكس، عبر تويتر : بشرى سارة.. تراجعت حكومة المملكة المتحدة قبل 24 ساعة من المهلة المحددة.. أنا وجوليان الآن لدينا إذن بالزواج في سجن بيلمارش.. أشعر بالارتياح ولكني ما زلت غاضبة من أن إجراء قانونيًا كان ضروريًا لوضع حد للتدخل غير القانوني في حقنا الأساسي في الزواج.

يذكر أنه يحق للسجناء التقدم بطلب للزواج في السجن بموجب قانون الزواج لعام 1983، ويتعين على مقدمي الطلب سداد تكاليف الزواج كاملة، بدون الحصول على مساعدة دافعي الضرائب في بريطانيا.