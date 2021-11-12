تكللت قصة حب مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج التي بدأت وهو في السجن بالزواج رغم اعتقاله منذ ما يزيد على 9 سنوات حيث سمحت له السلطات البريطانية أخيرًا بتحقيق أمنيته.
وقالت ستيلا موريس – خطيبة مؤسس ويكيليكس، عبر تويتر : بشرى سارة.. تراجعت حكومة المملكة المتحدة قبل 24 ساعة من المهلة المحددة.. أنا وجوليان الآن لدينا إذن بالزواج في سجن بيلمارش.. أشعر بالارتياح ولكني ما زلت غاضبة من أن إجراء قانونيًا كان ضروريًا لوضع حد للتدخل غير القانوني في حقنا الأساسي في الزواج.
يذكر أنه يحق للسجناء التقدم بطلب للزواج في السجن بموجب قانون الزواج لعام 1983، ويتعين على مقدمي الطلب سداد تكاليف الزواج كاملة، بدون الحصول على مساعدة دافعي الضرائب في بريطانيا.
قصة حب مؤسس ويكيليكس
يذكر أن موريس محامية ولدت في جنوب إفريقيا، كانت انضمت لفريق الدفاع عنه عام 2011 عندما ووقعا في قصة حب بداية من عام 2015 وأعلنا الخطوبة بعدها بعامين وأنجبت منه طفلين حين كانت تزوره في سفارة الإكوادور في لندن.
وقالت موريس إن أسانج شاهد ولادة الطفلين عبر الفيديو، كما زار الطفلان والدهما بعد ذلك في السفارة.
ملاحقة الولايات المتحدة
ويواصل أسانج، البالغ من العمر 50 عامًا، سعيه من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس.
وأسانج مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التآمر من أجل الحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وإفشائها، ونشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق على موقع ويكيليكس.
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