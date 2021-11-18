اختتمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، سلسلة ورش العمل التدريبية بعنوان “حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني”، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية.

محاور ورش قيادة القوات المشتركة

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والثانية بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.