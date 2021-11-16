نظمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان “حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني”، وذلك بقاعدة الملك فيصل البحرية بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.

فعاليات ورشة قيادة القوات المشتركة

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت الأحد الماضي بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، وستختتم سلسلة هذه الورش في قيادة المنطقة الجنوبية بخميس مشيط يوم الخميس المقبل 13/ 4/ 1443هـ.