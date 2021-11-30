يدخل مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل مواجهة قوية أمام فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد إعلان تعيين رالف رانجنيك مدربًا جديدًا للفريق.

كاريك على عجلة القيادة

وأعلن مانشستر يونايتد بأن مايكل كاريك سيكون هو مدرب الفريق ضد أرسنال لتعذر خروج تأشيرة العمل للمدرب الألماني رالف رانجنيك بسبب ظروف كورونا وعدم انتهاء الإجراءات لخروجها.

ويقود كاريك الفريق للقاء الثاني له في الدوري الإنجليزي والثالث في مسيرته كمدير فني بعدما خاض لقاءين أمام فياريال في دوري الأبطال وأمام تشيلسي في الدوري.

ترتيب اليونايتد

ويحتل اليونايتد المركز الثامن في الدوري بعد أن تعثر كثيرًا ما دفعت الإدارة في إقالة المدرب أولي جانر سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مؤقتًا لنهاية الموسم.