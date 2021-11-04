أوضح البرازيلي إيجور كورونادو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على أن فريقه أهدر الكثير من الفرص التهديفية في مباراة الفتح التي أُقيمت اليوم الخميس بالجولة الـ11 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد بحث عن الفوز رغم إهدار الفرص

وتحدث كورونادو بعد المباراة قائلًا: ” لم نلعب في بداية المباراة كما نريد ولكننا سجلنا وحققنا الفوز ونجحنا في حسم النقاط الثلاث”.

وأضاف كورونادو: ” لم نسجل الكثير من الفرص التهديفية التي أُتيحت لنا، لكن من المهم هو تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي، وفترة التوقف ستكون مفيدة لنا من أجل تصحيح الأخطاء وزيادة التركيز”.

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد العميد، في الصدارة برصيد 23 نقطة، يليه نادي ضمك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 19 نقطة، والشباب رابعًا برصيد 18 نقطة، الرائد خامسًا برصيد 17 نقطة.

وفي المركز السادس يتواجد النادي الأهلي برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز السابع برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الفيصلي صاحب المركز الثامن، أما النصر فمتواجد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

أما نادي أبها فيتواجد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، والباطن في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط.