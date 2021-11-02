أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

توتنهام يتعاقد مع كونتي

وأشار نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أنطونيو كونتي وقع على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2023، مع خيار التمديد.

وارتبط اسم كونتي خلال الفترة الأخيرة بتدريب مانشستر يونايتد؛ نظرًا لتذبذب المستوى مع جولي أونار سولشاير، بجانب نيوكاسل الذي أقال ستيف بروس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي توتنهام قد أعلن مؤخرًا عن إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها الخسارة ضد مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات والخسارة في مثلهم، ولم يتعادل في أي مواجهة.