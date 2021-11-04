خيب مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، آمال الجماهير بسبب مستواه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يتعادل ضد لايبزيج

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني بالأمس على ملعب “ريد بول”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المركز الثاني في مجموعته الأوروبية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما حصد لايبزيج الألماني أول نقطة في البطولة.

كيمبيمبي يورط فريقه

وواصل المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي توريط سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما تسبب في ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لينجح فريق لايبزيج الألماني في تسجيل هدف التعادل.

وتسبب كيمبيمبي في احتساب 3 ركلات جزاء ضد سان جيرمان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليُعادل رقمه زميله السابق، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، تياغو سيلفا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره كلوب بروج على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن لقاء الجولة الأولى انتهى بنتيجة 1/1.