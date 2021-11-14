وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاعقة قوية جنوب جدة اليوم الأحد في ظل الحالة المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

قال تعالى"وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ"

لحظة سقوط صاعقة قوية جنوب جدة اليوم الأحد ١٤٤٣/٤/٩هـ تصوير عمر المريني

في السناب متابعة خاصة pic.twitter.com/MSDKvKGISB — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 14, 2021

أمطار جدة اليوم

وشهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة.

وتوقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، اليوم وغدًا.

وبيَّن أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة كما سيعلن لاحقًا تفاصيل كمية الأمطار التي هطلت على المناطق المتأثرة والظواهر الجوية المصاحبة لها، وسط توقعات استمرار الحالة المطرية إلى يوم الثلاثاء المقبل.