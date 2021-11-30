توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021.

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم 2021:

وحصد ليفاندوفسكي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا خلال عام 2021، ليتوج بجائزة أفضل مهاجم في العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “فرانس فوتبول” الفرنسية الذي أُقيم على مسرح دو شاتليه في باريس.

وعلق ليفاندوفسكي قائلًا: “أنا فخور لوجودي هنا، بعد الأوقات الصعبة التي مررنا بها العام الماضي، أثناء جائحة كورونا، “فخور للغاية بهذه الجائزة، لأنني أعلم ماذا تعني بالنسبة لي، فهي ستكون مشجعة وحافزًا لي على تسجيل المزيد من الأهداف”.

ووجه ليفاندوفسكي الشكر للاعبي بايرن ميونيخ، وقال: “أشكر فريقي واللاعبين والمدير الفني وطاقم التدريب والإداريين على دعمهم المستمر.. ليس من السهل إحراز الأهداف دونهم، فهم يساعدونني دائمًا على أن أكون لاعبًا متميزًا”.

دوناروما أفضل حارس في العالم:

ونال حارس باريس سان جيرمان، الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم 2021، بعدما قاد منتخب بلاده لحصد لقب “يورو 2020″، وتوج بأفضل لاعب في البطولة.

بيدري أفضل لاعب شاب:

وخطف نجم فريق برشلونة، الإسباني بيدري جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم 2021، بعد تألقه اللافت سواء مع البارشا أو المنتخب الأول أو الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.