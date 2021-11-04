تمكن الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد:

وبدأ الشوط الأول بضغط كبير من قبل فريق الريدز حيث نجح البرتغالي دييغو جوتا في إحراز الهدف الأول للريدز بالدقيقة الـ13 بضربة رأسية متقنة.

وفي الدقيقة الـ21 تمكن السنغالي ساديو ماني من إضافة ثاني الأهداف للريدز في الدقيقة الـ21 بطريقة جميلة.

وواصل الريدز ضغطه أملًا في إحراز الهدف الثالث ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق ليفربول بثنائية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز هدفًا لـ أتلتيكو مدريد لكن حكم المباراة قام بإلغائه.

وبعد ذلك حاول الريدز إضافة الهدف الثالث عبر هجمة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح، ولكن الحارس أوبلاك تعامل معها بشكل جيد.

الريدز في الصدارة:

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلًا لدور الـ16، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية.