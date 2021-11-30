توج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021.

ليونيل ميسي يخطف الجائزة:

وحصد ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “فرانس فوتبول” الفرنسية الذي أُقيم على مسرح دو شاتليه في العاصمة باريس.

وحصد ميسي الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للفوز بلقب كوبا أمريكا، عقب الفوز على البرازيل في النهائي، بجانب تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني مع برشلونة وتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا.

أفضل 5 لاعبين في العالم:

وجاء مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني بقائمة أفضل لاعبي العالم 2021، يليه الإيطالي جورجينيو نجم فريق تشيلسي، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ثم مواطنه نغولو كانتي نجم وسط البلوز.