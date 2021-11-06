أبدت جماهير نادي النصر رد فعل غاضبًا، من مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر وذلك بعد خسارة العالمي أمس الجمعة أمام فريق الشباب بنتيجة هدف دون رد في الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقلص عدد متابعين حساب رئيس النصر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد متابعي الرئيس مسلي آل معمر في حسابه “تويتر” وهو يتقلص بسبب الخسائر المتكررة وتراجع النتائج التي تعرض لها أصفر العاصمة مؤخرًا، دون وجود حل جذري من إدارة النادي لوقف نزيف النقاط.

وكانت جماهير العالمي انتقدت أيضًا كثرة الظهور الإعلامي لـ مسلي عبر حسابه في “تويتر” وكان آخرها حديثه عن الشكوى القانونية التي تقدم بها النادي ضد بعض من أساءوا لجماهيره.

فتح تحقيق حول تعطل بث المباراة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الرياضة السعودية أنها ستفتح تحقيقًا لمعرفة مصدر الخلل وراء انقطاع بث مباراة النصر والشباب، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة بالجولة الـ11 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الشركة في بيانها: “تود شركة الرياضة السعودية تقديم اعتذارها لكافة مشاهدي قنوات SSC بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر، ضمن الجولة الـ11 من الدوري، وتوضح أنها ستُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر الخلل واتخاذ كافة الإجراءات؛ لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع مستقبلًا”.