شارك اللاعب المالي موسى ماريجا في تدريبات الفريق الكروي الأول في الهلال، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة مؤخرًا.

مواجهة قوية لـ الهلال يوم 23 نوفمبر:

ويستعد الزعيم لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، وذلك في نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ولم يتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الزعيم في تدريبات اليوم نظير قدوم مولوده الثالث.

مدرب بوهانج يتحدى:

وفي وقت سابق، تحدث كين كي دونج، المدير الفني لنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، أنه توجد 3 عوامل تُرجح كفة فريقه لنيل دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال.

وقال كي دونج لـ صحيفة Hidomin الكورية: “لدينا الدافع وهو ما سيجعلنا نرفع كأس بطولة دوري أبطال آسيا بالتأكيد وهذا أول عامل، نحن أفضل في المواجهات المباشرة من مباراة واحدة، وهذا العامل الثاني”.

وواصل مدرب الفريق الكوري الجنوبي: “بعد ضمان البقاء في الدوري أشعر الآن براحة كبيرة وسأذهب إلى مواجهة الزعيم بكامل راحتي، وهذا هو العامل الثالث”.

وتابع كي دونج: “قبل مباراة الهلال، سنسعى إلى تقوية عقول اللاعبين، سنرفع قدرة كل لاعب من خلال تنمية القوة العقلية لفعل أي شيء بثقة وسنحفزهم بأنهم فريق واحد”.