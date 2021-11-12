تحدث كين كي دونج، المدير الفني لنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، أنه توجد 3 عوامل تُرجح كفة فريقه لنيل دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال.

موعد مباراة الهلال وبوهانج

وسيواجه الهلال، الفريق الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتحدث كي ديونج قائلًا لـ صحيفة Hidomin الكورية: “لدينا الدافع وهو ما سيجعلنا نرفع كأس بطولة دوري أبطال آسيا بالتأكيد وهذا أول عامل، نحن أفضل في المواجهات المباشرة من مباراة واحدة، وهذا العامل الثاني”.

وواصل مدرب الفريق الكوري الجنوبي: “بعد ضمان البقاء في الدوري أشعر الآن براحة كبيرة وسأذهب إلى مواجهة الهلال بكامل راحتي، وهذا هو العامل الثالث”.

سلاح أساسي لـ الفريق الكوري:

وتابع كي دونج: “قبل مباراة الهلال، سنسعى إلى تقوية عقول اللاعبين، سنرفع قدرة كل لاعب من خلال تنمية القوة العقلية لفعل أي شيء بثقة وسنحفزهم بأنهم فريق واحد”.

وكان الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على حساب فريق النصر، أما نادي بوهانج فتأهل على حساب مواطنه فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.