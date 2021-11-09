أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي انطلاق مبادرة لزراعة أشجار المانجروف وذلك ضمن حملة لنجعلها خضراء ٢٠٢١م في محافظة القنفذة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على شاطئ المظيلف.

واستمرت فعاليات المبادرة لمدة خمسة أيام بهدف إعادة تأهيل المناطق المتدهورة من غابات المانجروف، والتي تعد أشجارها محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعزَّز المخازن السمكية .

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي انه شارك في المبادرة أكثر من ٣٠٠ متطوع من جمعية البر الخيرية بالمظيلف والفرق التطوعية بالمحافظة وموظفي فرع الوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والتي أطلقها عبر منصة العمل التطوعي .

وتكمن أهمية شجرة الشورى ” القندل” في فوائدها بيئية والاقتصادية وما تسهم به في دعم المخزون السمكي والأحياء البحري باعتبارها مخزنا غذائياً لها، بالإضافة إلى قدرتها العالية على زيادة نسبة الأوكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بصورة أعلى من بقية الأشجار، وتثبيت التربة من الانجراف، إضافة إلى كونها ملجأ طبيعيا للطيور، ومصدات للرياح، الأمر الذي يجب معه الحرص والمتابعة لأي عمليات استغلال لهذه المواقع وإخضاعها لاشتراطات بيئية صارمة تحافظ على المكون الطبيعي وعدم المساس أو تغيير للبيئة الأصلية لها .