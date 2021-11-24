تنطلق غدًا مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين بمباراتين وهما الفتح ضد ضمك، والشباب ضد الرائد.

وسيواجه الفتح، فريق ضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة غدًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب والرائد وتنطلق في الثامنة إلا ثلث مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نتائج مباريات الجولة الـ12 في الدوري السعودي

وأُقيمت 7 مباريات في الجولة الثانية عشرة انتهت مبارياتها الأحد الماضي، وتم تأجيل مواجهة الهلال ضد الاتحاد، بسبب مشاركة الزعيم في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ونجح الطائي في الفوز على الفتح بهدف دون رد، وتغلب ضمك على الفيحاء بالنتيجة ذاتها، وتجاوز الاتفاق عقبة الحزم بثلاثية نظيفة، وتفوق أبها على الأهلي، بهدفين نظيفين، وفاز الباطن على التعاون بنتيجة 3/ 2.

وخيم التعادل على نتيجة مباراتي الفيصلي ضد الشباب سلبيًّا، فيما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الرائد بنتيجة 2/ 2.

ترتيب الدوري السعودي بعد 12 جولة

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12 كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 22 نقطة، يليه الهلال برصيد 19 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم الأهلي والفيصلي بـ15 نقطة لكل منهما، وحل النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن فريقي الاتفاق وأبها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم والطائي.