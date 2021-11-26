نَظم معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية أمس ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، أول مزاد عالمي لبيع السيارات بإدارة شركة “سيلفرستون البريطانية” المتخصصة في تنظيم هذا النوع من المزادات، ويُعد المزاد هذا المزاد الأكبر من نوعه للسيارات النادرة والكلاسيكية في الشرق الأوسط، إذ ضم سيارات رياضية وكلاسيكية نادرة على مستوى العالم، واستمر 3 ساعات.

مبيعات معرض الرياض للسيارات

ووصل إجمالي مبيعات السيارات خلال المزاد إلى 32 مليون ريال، وكان من بين أبرز السيارات التي عُرضت للبيع لامبورغيني فينيو موديل 2015، وأستون مارتن موديل 2020 من نوعDB5 ، إضافة إلى مجموعة متنوعة من السيارات الأخرى.

وقد اكتظ المزاد بحشود من مختلف دول العالم، وكان حضور سيدات الأعمال المهتمات باقتناء السيارات الفاخرة والنادرة لافتًا خلال المزاد، وقد أشاد الحضور بحرص إدارة المزاد على جلب أندر السيارات عالميًا.

تجربة فريدة للزوار

ويقدم معرض الرياض للسيارات تجربة فريدة للزوار من خلال استعراضه مجموعة من السيارات النادرة والرياضية والتاريخية، مما يدعم توجه موسم الرياض 2021 نحو تلبية كافة رغبات الزوار وإشباع اهتماماتهم الفريدة، حيث يستقطب المعرض محبي السيارات بكافة أنواعها، ويجمع أغلاها وأندرها من جميع أنحاء العالم ويستضيف مُلاكها.