أكد متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر بن أحمد الحكمي، أنه لا يحق لأي مشهور تسجيل مصطلحات معينة كملكية إلا إذا كانت علامة تجارية.

متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية: لا يحق لأي مشهور تسجيل مصطلحات معينة كملكية إلا إذا كانت علامة تجارية@SAIPspokesman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/m6Aqx0A3rX

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2021

وأضاف خلال استضافته في برنامج سيدتي على قناة روتانا الخليجية، أن بعض الأفراد لديهم مفهوم خاطئ عن الملكية الفكرية من خلال اعتقادهم بأن لديهم حقوق ملكية على بعض الكلمات التي يقولونها بطريقة معينة.

وأضاف أنه يمكن إذا كان الشخص تميز في بعض العبارات ويمكن تسجيلها كمصنف من مصنفات الملكية الفكرية وبالتالي يمكن استثمارها بشكل اقتصادي.

ولفت إلى أنه ليس كل المصطلحات يمكن تسجيلها كعلامات تجارية بل يجب أن تتوافر فيها العديد من الشروط الخاصة بعملية التسجيل.