يعمل معرض الرياض للسيارات، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، على تخليد أحداث تاريخية بمنتجات ومجسمات ولوحات محدودة الإصدارات، وتمكين الزوار من امتلاكها، وذلك في الركن المخصص لها بمنطقة “البلازا”.

ومن أبرز تلك المنتجات مجسم تبلغ قيمته 60 ألف ريال، والخاص بأغلى سيارة في المعرض من نوع فيراري “جي تي أو 250″، والتي تصل قيمتها إلى 80 مليون باوند، أي ما يعادل نحو 400 مليون ريال.

مجسمات:

ويبرز الركن أحدث المجسمات المصنوعة بدقة، التي صممتها شركة بريطانية متخصصة، تلجأ إليها شركات السيارات لتجسيد سياراتها بكافة تفاصيل المواد المصنوعة منها، فيما يحظى كل إصدار منها برقم يميّزه ضمن منتجات محدودة، مما يسهم في إبراز تميزها وقيمتها.

كما يتيح الركن في منطقة “البلازا” اقتناء مجسم سيارة فيراري التي قادها مايكل شوماخر في سباق السبعين ساعة الشهير عام 2004م، إضافة إلى مجسمات متنوعة الأحجام لسيارات: مرسيدس، مكلارين، بورش، فيما تصل قيمة المجسمات الصغيرة إلى نحو 5 آلاف ريال.

أكبر تجمع للسيارات:

ويُعد معرض الرياض للسيارات الذي يستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الجاري، أكبر تجمع للسيارات في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى 140 ألف م2، حيث يضم أكثر من 600 سيارة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات، وأكثر من 50 علامة تجارية و15 مصنع سيارات.

وقد أثبت المعرض في موسمه الأول عام 2019 أنه أهم تجمع وفعالية سيارات في المنطقة، ويهدف حاليًا لأن يكون من أهم فعاليات ومعارض السيارات في العالم بحلته الجديدة في عام 2021.