أطلق محافظ الرس، الأستاذ حسين بن عبدالله العساف، في ديوان المحافظة، حملة “مكارم الأخلاق”، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد.

وأشاد العساف بهذه المبادرة الهامة وتوافقها مع المنهج الشرعي والسنة النبوية وثقافة المجتمع، مؤكدًا أن تكامل جهود مختلف الجهات سيعزز الأخلاق الحميدة.

أهداف الحملة:

بدوره أكد ابن حميد أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك وأن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية، مبينًا أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وأثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.