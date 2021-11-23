حذرت المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالعال، من نشر الشائعات والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عقوبتها تتضمن التغريم والسجن.

أسماء عبدالعال .. محامية ومستشارة قانونية : نشر الشائعات والترويج لها عبر منصات التواصل عقوبتها التغريم والسجن .. وفي حال تكرار الجريمة تتضاعف العقوبات @laws_hob#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hWC6fMYZKA

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2021

عقوبة نشر الشائعات

وقالت عبدالعال خلال استضافتها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية إن عقوبة نشر الأخبار الزائفة والترويج لها في وسائل التواصل، وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 3 ملايين ريال وفي حال تكرار الجريمة تتضاعف العقوبات.