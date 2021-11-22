يسير النجم محمد البريك بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المواسم الأخيرة، الأمر الذي يُطمئن الجماهير قبل النهائي الآسيوي المرتقب.

الجماهير تدعم الهلال ضد بوهانغ:

وتتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد الثلاثاء، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

الآسيوي يثني على أداء محمد البريك:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بالمستوى الذي ظهر عليه محمد البريك مع الهلال في المباريات الكبرى، مؤكدًا أنه قدم أكثر من تمريرة حاسمة في مشوار الفريق القاري.

وقال: “محمد البريك.. اللاعب الذي يقف وراء مساعدة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث كان البريك الشخصية الحاضرة دائمًا في المناسبات الكبيرة، ويعتمد عليه مدرب الفريق كثيرًا من خلال الزج به أساسيًّا في كل مباراة”.

وتابع: “مع نجاحه في مساعد الفريق بأربع تمريرات حاسمة ومثلها كفرص متاحة للتسجيل، يقف البريك على رأس قائمة الهلال في هذا الجانب خلال الموسم الحالي مما يؤكد على أهمية أدواره في الفريق ويجعل الجماهير والأنصار في حالة كبيرة من التفاؤل”.

وأضاف: “كان أداء محمد البريك في المباراة التي خاضها الهلال ضد شباب الأهلي دبي في الجولة الثانية ممتعاً للغاية، حينما صنع كلا الهدفين في اللقاء من خلال تمريراته العرضية المميزة التي أحسن استغلالها بنجاح كل بافيتيمبي غوميز وأندريه كاريلو”.