ظهر النجم محمد البريك بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراة فيتنام اليوم، ليكون من أبرز لاعبي الأخضر.

محمد البريك يتألق ضد فيتنام:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي قدمه محمد البريك في مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم.

ولمس محمد البريك الكرة 81 مرة، وقام بـ42 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح وصلت إلى 86%، وصنع فرصة، كما أنه يُعد الأكثر تشتيتًا للكرة في مباراة السعودية ضد فيتنام بـ5 تشتيتات.

ويُعد محمد البريك أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة بـ3 مرات، وتدخل على الكرة بشكل صحيح 5 مرات، ونجح في التفوق بـ7 التحامات من أصل 11 التحامًا، ومنحته شبكة “سوفا كور” الأعلى تقييمًا في مباراة السعودية ضد فيتنام بـ7.6 درجة.

المنتخب السعودي يفوز ويتصدر:

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيتنامي في هانوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط هامة.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).