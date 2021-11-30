فاز اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة القدم الذهبية لموسم 2021 في الحفل الذي أقيم في موناكو بفرنسا مساء أمس الاثنين.

محمد صلاح يتفوق على منافسيه

وتفوق محمد صلاح على عدد من منافسيه أمثال روبن دياز، وفيل فودين، ومايكل أنتونيو، ويوري تليمانس لاعب ليستر سيتي، سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو،، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.

وتسلمت الجائزة ماجي صادق زوجة محمد صلاح الجائزة نيابة عنه؛ وذلك تقديرًا لها على ما قدمته له خلال مسيرته الكروية.

أول لاعب عربي يفوز بالجائزة

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب عربي يفوز بجائزة القدم الذهبية وثالث لاعب إفريقي بعدما توج بها ديديه دروجبا الإيفواري وصامويل إيتو الكاميروني.

يذكر أن محمد صلاح جاء في ترتيب حفل البالون دور في المركز السابع على العالم بعدما قدم أداءً مميزًا مع فريقه ليفربول هذا الموسم.