أكد الكوري الجنوبي كيم جي دونج المدير الفني لنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على أن فريقه تعب للوصول لنهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

مدرب بوهانج يكشف آخر التطورات

وتحدث كيم جي في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نحن متحمسون جدًا للقاء، وأنا كلاعب سبق عشت تجربة الفوز بالبطولة، والشعور داخل غرفة الملابس جميل جدًا لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري”.

وأضاف جي قائلًا: “جاهزون وأنا واثق من فريقي، وتطورنا كفريق وتجاوزنا بعض المعوقات التي واجهناها بالبطولة، واللعب على أرض الهلال، سيشكل ضغطًا علينا”.

وتابع مدرب الفريق الكوري حول الغيابات التي يعاني منها: “هذا السؤال تكرر كثيرًا هذا الموسم، فلم نلعب مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين لذلك نحن متعودون على الغيابات”.

سبب قدوم بوهانج مبكرًا

وأضاف كيم جي: ” الهدف من القدوم المبكر هو تجهيز اللاعبين خصوصًا مع فارق التوقيت بين السعودية وكوريا، وصحيح أن هناك فروقات فنية بين لاعبي الهلال ولاعبي فريقي، ولكن كرة القدم لعبة جماعية”.