ظهر على الساحة في نادي النصر، مرشح جديد لتدريب الفريق الكروي الأول بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وذلك بسبب سوء النتائج بعد 40 يومًا فقط من توليه المسؤولية.

مواصفات مدرب النصر الجديد:

وتبحث إدارة مسلي آل معمر عن التعاقد مع مدرب جيد وذو اسم كبير لقيادة العالمي في التحديات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك.

وبحسب التقارير فإن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب العالمي.

بماذا تحدث أروابارينا عن خطط النادي ؟

وأشارت التقارير إلى أن أروابارينا تحدث مع إدارة مسلي آل معمر حول خطط الفريق مستقبلًا ونقاط القوة والضعف لكنه أضاف بأن إدارة النادي العاصمي لم تتواصل معه لأي اتفاق مادي أو حول المدة التي سيتولى فيها تدريب الفريق.

ويُعد أروابارينا مرشحًا مع مواطنه مارسيلو جالاردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني لتدريب النصر في الفترة المقبلة.