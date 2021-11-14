يشكل مركز “تاكندا” في البوليفارد رياض سيتي” أحد أبرز عناصر الترفيه العالمي في موسم الرياض 2021، إذ يُعد أكبر مركز ترفيهي لألعاب الآركيد والواقع الافتراضي، وتجربة الكاريوكي المميزة، الأمر الذي جعله ضمن أفضل الوجهات الترفيهية للأفراد والعائلات والأطفال.

ويمثل “تاكندا الواقع” في منطقة “تروكاديرو” أكبر مركز ترفيهي تكنولوجي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يستضيف ألعابًا إلكترونية حصرية تتجاوز حدود الخيال بأكثر من 500 لعبة متنوعة في المجالات الرقمية.

مساحات واسعة وألعاب ثلاثية الأبعاد

ويتميز المركز بمساحات واسعة وألعاب ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن ألعاب الواقع الافتراضي، كما يتيح للزوار التجول بين أنواع الألعاب بمختلف خصائصها ومميزاتها، وإمكانية التفاعل مع الآخرين من خلال الألعاب الجماعية.

ويوفر المركز عددًا من المرشدين التقنيين المتخصصين في تسهيل الخدمات، وإيصال الزوار للألعاب التي يرغبون إمضاء أوقاتهم فيها بأسرع وقت، كما يعملون على التعريف بخصائص الألعاب ومميزات كل واحدة عن الأخرى.

ألعاب مركز تاكندا

ويتميز مركز تاكندا بإحضار عدد من الألعاب التي تركز على تطوير عدد من المهارات، من أبرزها: تحسين التناسق بين اليد والعين، ودعم التفكير الاستراتيجي بالمهارات المنطقية، وصولًا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.

ومن خلال الألعاب الجماعية المتنوعة في المركز، يُتاح للأطفال التواصل مع الآخرين، وزيادة مستوى الثقة، وتكوين الأصدقاء، واستلهام عدد من الأفكار المتعلقة بصناعة الوسائط الفنية المتنوعة.

فعاليات البوليفارد

ويعد مركز تاكندا إحدى فعاليات “البوليفارد رياض سيتي” لموسم الرياض 2021، وهو منطقة ترفيهية تقع في حي حطين شمالي العاصمة الرياض، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى عدد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.