يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدًا الأحد بشأن مستجدات كورونا، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية.

مستجدات فيروس كورونا:

كما سيتناول متحدث وزارة الصحة مستجدات اللقاح، ويرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك الإحصائيات الصحية.

متابعة تطبيق الاحترازات:

وخلال المؤتمر، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حمادـ متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، والتحصين في القطاعين العام والخاص.