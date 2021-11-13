يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدًا الأحد بشأن مستجدات كورونا، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية.
مستجدات فيروس كورونا:
كما سيتناول متحدث وزارة الصحة مستجدات اللقاح، ويرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك الإحصائيات الصحية.
متابعة تطبيق الاحترازات:
وخلال المؤتمر، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حمادـ متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، والتحصين في القطاعين العام والخاص.
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