اقتربت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من التعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي، البرتغالي أبيل فيريرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

أبرز إحصائيات أبيل فيريرا:

وأكدت تقارير إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية أن الإدارة النصراوية ترغب في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، وتواصلت معه لمعرفة رأيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك أبيل فيريرا صاحب الـ42 عامًا خبرة مميزة، ما دفع الإدارة النصراوية للتفاوض معه، حيث سبق أن تولى تدريب سبورتنغ براغا البرتغالي وباوك اليوناني، بجانب بالميراس البرازيلي.

وقاد أبيل فيريرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي في 101 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 54 مرة، وخسر 27 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 20 مواجهة.

وتأمل جماهير النصر في حسم ملف التعاقد مع أبيل فيريرا سريعًا، أملًا في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، لتحسين النتائج والمنافسة على البطولات، بعد معاناة العالمي في مبارياته الأخيرة.

إقالة بيدرو إيمانويل:

وقررت الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر إنهاء التعاقد مع بيدرو إيمانويل، مقدمة له الشكر على الفترة التي قضاها مع العالمي، وكشفت عن بديله المؤقت في المرحلة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين، كما ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد الهلال.