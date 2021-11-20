شهد معرض الرياض للسيارات في ثاني أيامه، فعاليات متنوعة وعروضًا مثيرة، شملت: عرض المحترفين “Alloy Army”، وعرض مركبات راديكال، وتجربة “”Taxi Ride، وتحدي السيارات “Seven Time Attack”.

ومنذ لحظة افتتاح المعرض أبوابه أمس ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، يعيش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة.

تصاميم نادرة:

وقد شهدت فعاليات المعرض اليوم عرض شركة صناعة السيارات “باجاني” تصاميم نادرة لسياراتها خارج مصانعها في إيطاليا، وذلك لأول مرة في تاريخها، إذ أبهرت الحضور خاصة أن تلك التصاميم حصرية لمعرض الرياض للسيارات، وتأتي من خلال تخصيص “باجاني” متحفًا خاصًّا يروي تاريخ صناعة الشركة العريق.

وجذبت المنطقة التراثية في معرض الرياض للسيارات محبي السيارات الكلاسيكية النادرة، وسط تقديم عروض غنائية جمعت بين فن السامري وتراث الأجداد، حيث تضم المنطقة مجموعة تضم أكثر من 150 سيارة من السيارات الكلاسيكية والملكية.

وتخللت فعاليات معرض الرياض للسيارات أيضًا مشاركة دله البركة بسيارتها التاريخية “Williams 07/01″، التي فازت منذ أكثر من 40 عامًا بجائزة هولندا الكبرى عام 1979م، بقيادة بطل العالم السائق الأسترالي آلان جونز، حيث تهافت الزوار لالتقاط الصور إلى جانبها.

بيع سيارات:

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في تغريدة على حسابه في تويتر، عن بيع المعرض سيارات وصلت قيمتها إلى 15 مليون ريال.

ويستمر معرض الرياض للسيارات حتى 28 نوفمبر الجاري، ويفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة الـ 4:00 مساء، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

ويقدم المعرض خلال الأيام القادمة فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إضافة إلى عرض 30 سيارة من أندر سيارات فيراري الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، وسط مشاركة رسمية لـ18 مصنّعًا للسيارات النادرة والرياضية، إضافة إلى إقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات “سلفرستون” البريطانية.

كما ينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان “فيراري سكودريا” العالمي، الذي يقام يومي 26- 27 نوفمبر الجاري، إلى جانب حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.