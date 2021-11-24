يقدم مصنع “ساقا” السعودي من معرض الرياض للسيارات، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، خدمةَ تحويل السيارات من قالبها الحديث إلى قالب كلاسيكي وفق رغبات ملاكها، ويسعى المصنع إلى تقديم منتجاته للعملاء حول العالم.

وقال مدير المصنع الدكتور ناصر المسعري، إن فكرة المشروع تأتي من رغبة وشغف السعوديين بالسيارات الكلاسيكية، ولتلبية جزء من احتياج الراغبين بتحويل سياراتهم، إذ يُتوقع أن تكون باكورة إنتاج المصنع قرابة 300 سيارة في السنة الأولى، إضافة إلى منتجات أخرى هيدروجينية وكهربائية.

تحديث السيارات

وأوضح المسعري أن فكرة المشروع ترتكز على جاذبية الشكل الكلاسيكي الخارجي لدى الناس، إذ إن أصحاب السيارات ربما يتكبدون خسائر مادية من شراء سياراتهم بمبالغ طائلة، ومع مرور الوقت تخسر جزءًا كبيرًا من ثمنها، ولكن إذا حافظنا على مواصفات السيارة الحديثة بقالب خارجي كلاسيكي، فستبقى عند المالك أعوامًا كثيرة دون أن يشعر أنها صارت قديمة، مؤكدًا أن القالب الكلاسيكي سيجعلها تزداد روعة كلما تقادمت وبمقومات حديثة.

الإقبال على معرض الرياض للسيارات

وأضاف أن الطلب كبير على تحويل السيارات، لهذا يشكل المصنع استثمارًا جاذبًا للمملكة، قائلًا: المصنع يتّبع المثل الشهير القائل: “إذا استطعت بيعها فاصنعها”، ونحن بعناها وحان وقت الصنع.

ويُعد معرض الرياض للسيارات الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجمع أكثر من 600 سيارة من أغلى وأسرع سيارات العالم وأكثرها ندرة في مكان واحد، ويُقدم فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات.