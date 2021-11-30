يحتضن معرض الرياض للسيارات لوحات موثّقة لأشهر سباقات السيارات، إذ يمكّن ركن “البلازا” في المعرض الزوار من الحصول على أندر الصور الحصرية، سواء الفوتوغرافية منها أو المرسومة.

وتمثّل لوحة نهائي سباق “24h Le Mans” الذي جرى عام 1979م بين شركتي فورد وفيراري، آخر الإصدارات المحدودة المتاحة للزوار، بما تمثله من قيمة تاريخية، حيث تحمل اللوحة الإصدار رقم 10 من 25 إصدارًا اعتنت برسمها شركة عالمية متخصصة في رصد اللحظات الأشهر في تاريخ السيارات، وخلّدتها عبر لمسات إبداعية تجاوز العمل عليها ألف ساعة.

أسعار اللوحات:

ويحتفي معرض الرياض للسيارات بالنسخة الأخيرة من اللوحة بسعر وصل إلى 45 ألف ريال لندرتها، فيما يصل متوسط سعر اللوحات غير النادرة إلى نحو 10 آلاف ريال، والتي يقتنيها جمهور سباقات السيارات للاحتفاظ بها كجداريات تمثل قيمًا خالدة.

كما يتيح ركن “البلازا” في معرض الرياض للسيارات اقتناء “البوسترات” لأشهر سباقات الفورمولا1 حتى 2020م، كما يعرض بوسترات لدخول “أرامكو” بوصفها راعيًا رئيسًا للفورمولا، ويقدم للزوار العديد من مجسمات السيارات التي حققت أرقامًا قياسية على الحلبات أو فازت بمنافسات شهيرة.

أجواء مميزة:

ويشكل معرض الرياض للسيارات وجهة لمحبي السيارات الفارهة والحديثة والكلاسيكية، وذلك في أجواء مميزة وفعاليات متنوعة تشتمل على عروض للسرعة وتحديات في التحكم بها، حيث يضم المعرض شركات عملاقة من صناع السيارات، ومتحف “باجاني” الحصري الذي يستعرض تاريخ صناعة الشركة العريق.