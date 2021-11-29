أكدت أنجيليك كويتزي، الطبيبة مكتشفة المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون في جنوب إفريقيا، أن المرضى الذين تعرضوا للإصابة بالمتحور الجديد، تظهر عليهم أعراض خفيفة للغاية.

وقالت كويتنزي في تصريحات لشبكة بي بي سي: إن المرضى الذين تمت رؤيتهم حتى الآن يعانون من أعراض خفيفة للغاية، مشيرة إلى أنهم في حاجة لمزيد من الوقت قبل التعرف على خطورة المرض بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر.

إرهاق شديد:

وفي 18 نوفمبر الجاري، أظهرت الفحوص إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمرض كوفيد-19، وكان العارض المشترك بين هذه الحالات هو الإرهاق الشديد؛ مما دفع بالطبيبة إلى إبلاغ السلطات في البلاد.

وذكرت كوتزي أنه في المجمل، ثبتت إصابة 20 من مرضاها بالمتحور الجديد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت: إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه مقلق.