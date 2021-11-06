يتنافس النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الكروي الأول في الشباب، مع الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيجالو ينافس تاوامبا على اللقب:

ويبذل الثنائي قصارى جهده لحصد لقب هداف الدوري، حيث بعد مرور 11 جولة يتواجد الثنائي على عرش لائحة الهدافين برصيد 9 أهداف لكل منهما.

ويتبادل الثنائي منذ فترة الصدارة تباعًا، قبل أن يتواجدا معًا مع نهاية الجولة 11، على عرش لائحة الهدافين.

كذلك يتنافس كل من إيميليو زيلايا نجم ضمك ورومارينيو لاعب الاتحاد برصيد 7 أهداف لكل منهما على لقب هداف الدوري، وخلفهما كل من رامون لوبيز نجم الفيحاء والمغربي كريم البركاوي لاعب الرائد حيث سجل كل منهما 6 أهداف.

تألق لافت من المحترفين بالجولة الـ11:

وشهدت الجولة الـ11 من الدوري السعودي، التألق المُلفت للاعبين الأجانب في الجولة الـ11 حيث سجل أهدافًا غالية كل من أندري كاريلو نجم الهلال، وريني سانتوس وكريم البركاوي وإيدير لوبيز ثلاثي الرائد والبرازيلي رومارينيو مواطنه إيجور كورونادو لاعبي الاتحاد ولياندر تاوامبا هداف التعاون، وأمادو موتاري لاعب الفيحاء، والذين سجلوا أغلب الأهداف .