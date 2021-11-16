واصل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه جمال بلماضي، تألقه اللافت، ونجح في التأهل إلى التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو:

ولعب منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وتقدم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بهدف عن طريق نجمه رياض محرز عند الدقيقة 21، ونجح زكريا سانوجو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 37، ليُخيم التعادل على أحداث الشوط الأول.

وتمكنت الجزائر من التقدم مجددًا عند الدقيقة 68 عن طريق لاعبها سفيان فيغولي، واقتربت من حصد 3 نقاط، إلا أن منتخب بوركينا فاسو نجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

الجزائر تتألق:

ورفع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، ويتأهل إلى المرحلة النهائية، وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتسير الجزائر بشكل مميز مع جمال بلماضي، لتصبح المنتخب الأبرز في التصفيات الإفريقية، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 33 مباراة على التوالي، وتطمح في خطف بطاقة التأهل إلى المونديال.