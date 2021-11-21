تحدث مصطفى حجي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم عن مصير مواطنه عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

حمدالله لا يشارك مع منتخب المغرب منذ عامين

وكان نجم النصر غاب عن المباريات الدولية مع المنتخب المغربي منذ كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر حيث دخل في خلاف شديد مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب وقتها واعتزل بعدها اللعب دوليًا.

حجي ذكر في تصريحات إعلامية أن لاعب النصر لن يعود خلال الفترة الحالية لتمثيل المنتخب المغربي، مضيفًا أنه خارج حسابات المدرب البوسني وحيد خليلوزديتش بالفترة الحالية.

يذكر أن حمدالله كان دخل أيضًا في مشاكل مع جماهير نادي النصر بسبب تراجع مستواه مؤخرًا، ما تسبب في استبعاده من بعض مباريات النصر في الموسم الحالي.

إنجازات المهاجم المغربي مع النصر

وكان اللاعب المغربي انضم لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من الريان القطري وساهم في فوز أصفر العاصمة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي.

كما ارتبط اسم المهاجم المغربي مؤخرًا بالانتقال لنادي كورينثيانز البرازيلي.