نجح مباراة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في تحقيق فوز تاريخي على نظيره الروسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الأخيرة في التصفيات المونديالية، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب كرواتيا يفوز على روسيا:

وبدأت مباراة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضد روسيا التي أُقيمت في العاصمة زغرب، بشكل سريع، وسيطر أصحاب الأرض على اللعب خلال أحداث الشوط الأول، إلا أنه فشل في هز الشباك بسبب التكتل الدفاعي القوي للدب الروسي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أغرقت الأمطار أرضية الملعب، وسط محاولات قوية من أصحاب الأرض، ولكن ظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 81، حيث سجل مدافع منتخب روسيا الأول هدفًا بالخطأ في شباكه.

وأحرز فيدور كودرياشوف هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم الفوز الأول في تاريخ مبارياته الرسمية مع روسيا، ويُهديه بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تصفيات كأس العالم:

ووصل رصيد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم إلى 23 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب روسيا الذي يطمح في خطف بطاقة التأهل من خلال الملحق الأوروبي.