رشح الإعلامي والقانوني خالد الشعلان، أحد نجوم النصر الأجانب السابقين لتولي منصب حسين عبدالغني في النادي، بعد الموافقة على استقالته.

النصر يوافق على استقالة حسين عبدالغني:

وكان النصر أعلن اليوم الأربعاء عن الموافقة على استقالة عبدالغني من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالعالمي بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال الشعلان عبر حسابه في “تويتر” : “رأيي أن العراقي نشأت أكرم هو الشخص المناسب بالمكان المناسب كمشرف عام على الكرة في نادي النصر”.

مسيرة نشأت أكرم:

ويُعد نشأت أكرم صاحب الـ37 سنة واحدًا من أبرز اللاعبين العرب في كرة القدم، ولعب مع نادي النصر السعودي خلال الفترة من 2003 إلى 2004، وفاز مع المنتخب العراقي بلقب كأس أمم آسيا عام 2007، كما سبق له اللعب مع نادي الشباب في المملكة ونادي الغرافة القطري.

جدير بالذكر أن حسين عبدالغني كان تعرض لانتقادات كثيرة بسبب عدم قدرته على فرض الهدوء لدى لاعبي الفريق الكروي الأول ودخوله في خلافات تؤثر على تركيز اللاعبين.

كما قرر النصر إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الأول وهو الذي تولى المهمة خلفًا لـ مانو مينيز في الأول من أكتوبر الماضي.