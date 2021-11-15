يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الثلاثاء، عن سابع لاعب يُسجل في شباك منتخب فيتنام، وذلك خلال مباراة الفريقين غدًا في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 في قطر.

اللاعبون الـ6 الذين سجلوا من قبل في شباك فيتنام

وسجل 6 لاعبين من قبل في شباك المنتخب الآسيوي وهم ” طلال المشعل برصيد 5 أهداف، سامي الجابر برصيد 3 أهداف، عبيد الدوسري وسالم الدوسري وصالح الشهري وياسر الشهراني برصيد هدف لكل واحد منهم”.

وستكون الفرصة متاحة لكل من سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان وفهد المولد لإحراز الأهداف في مباراة الغد في شباك المنتخب الآسيوي في هانواي.

توقيت المباراة

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” مي دينه” في العاصمة الفيتنامية هانواي.

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أنه سعيد ومحظوظ بتدريبه للاعبين الحاليين في الأخضر، وذلك قبل مواجهة منتخب فيتنام الملقب بـ ” محاربي النجمة الذهبية” غدًا.