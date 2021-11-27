تُختتم غدًا مباريات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاء بين الهلال وأبها.

توقيت مباراة الهلال وأبها:

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

الفوز يضمن لـ الزعيم الحفاظ على المركز الرابع

ويسعى الزعيم إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل تأمين تواجده في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى فريق أبها إلى تحقيق المفاجأة والفوز على بطل آسيا من أجل الصعود 4 مراكز والابتعاد عن خطر الهبوط.

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الفوز على فريق بوهانج الكوري الجنوبي بثنائية دون رد سجلها كل من ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا.

جدير بالذكر أن الزعيم يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، أما فريق أبها فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.