يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، مباراة منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وستنطلق المباراة بين الأرجنتين وأوروجواي في تمام الساعة الثانية من فجر غد السبت بتوقيت المملكة، على ملعب كامبيون ديل سيجلو في أوروجواي.

وكان الفريق الأرجنتيني فاز في الجولة الثانية عشرة على منتخب بيرو بهدف دون مقابل يوم 14 أكتوبر الماضي، بينما خسر منتخب أوروجواي من منتخب البرازيل برباعية مقابل هدف يوم 15 أكتوبر الماضي.

منتخب الأرجنتين فرصه أفضل من أوروجواي:

وتحتل الأرجنتين حاليًّا المركز الثاني في تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز السادس ولديه فرص ضعيفة من أجل المنافسة على المركز الخامس المؤهل للملحق.

صدمة لـ منتخب البرازيل:

وفي سياق آخر، سيفقد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط الفريق في مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيغيب كاسيميرو عن مواجهة منتخب الأرجنتين؛ بسبب تراكم البطاقات وذلك بعد أن أُشهرت البطاقة الصفراء في وجهه في مباراة كولومبيا فجر اليوم الجمعة في تصفيات المونديال.

ونجح منتخب البرازيل في التأهل رسميًّا لـ كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بهدف دون مقابل سجله اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.