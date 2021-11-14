تترقب الجماهير مباريات الأخضر الأولمبي ضمن منافسات بطولة دورة الألعاب الخليجية تحت 23 عامًا.

موعد مباريات الأخضر الأولمبي:

وأقيمت، اليوم الأحد، مراسم قرعة بطولة دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقرر إقامتها في الكويت شهر يناير المقبل، حيث تواجد الأخضر الأولمبي مع أصحاب الأرض في المجموعة ذاتها.

ويفتتح الأخضر الأولمبي مبارياته في دورة الألعاب الخليجية بمواجهة عمان، في الثامن من يناير، ويلعب مع الكويت، يوم 10 من الشهر ذاته، ثم يُلاقي البحرين يوم 14، ويختتم مواجهاته بلقاء قطر، يوم 16.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة دورة الألعاب الخليجية الثالثة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، وسيتم لعبها على إستاد جابر الأحمد الدولي.

المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل إلى كأس آسيا 2022:

وكان المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة مدربه سعد الشهري قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).